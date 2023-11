WRC, Thierry Neuville: “Estou muito desiludido com o erro” | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe cometerem um erro que os retirou da luta pelo triunfo neste rali, com o chefe de equipa, Cyril Abiteboul a deixar claro que não ficou contente com o seu piloto. Estavam a 10.5s da frente, tinham tudo para ir à luta, mas foram como disse Abiteboul com “demasiada sede ao pote” e ’duraram’ apenas 100 metros no troço em que abandonaram. Os belgas venceram quatro troços no último dia, incluindo a Power Stage, mas Neuville termina a época em terceiro lugar no campeonato de pilotos: “Estou muito contente por esta prova ter terminado. Foi um fim de semana agradável, mas podíamos ter estado na luta pela vitória, tendo em conta a velocidade que temos. Estou muito desiludido com o erro, mas as coisas são como são e pedi desculpa à equipa por isso. Vamos fazer outra boa época no próximo ano; conseguimos oito pódios, mas também tivemos alguns problemas que nos custaram pontos importantes para o campeonato. O nosso objetivo era mesmo só as vitórias no final da época – por vezes funciona, mas outras vezes não.”