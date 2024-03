WRC, Thierry Neuville: “Estão a agir em pânico, podemos tomar decisões inteligentes, preparar o futuro e trabalhar já na promoção”

Em declarações ao Dirtfish, Thierry Neuville foi ainda mais cáustico que Cyril Abiteboul, que sendo o presidente e Diretor de Equipa tem de ter mais cuidado, mas o belga, que já está na equipa há muito e já se mostra preparado para o adeus, embora não o queira para já, disse ao DirtFish que não tem a certeza do futuro da marca no WRC: “há uma situação estranha em que não sabemos para onde vamos” e destaca que a Hyundai deixou de ter motores de combustão interna na sua gama N, de alto desempenho, e alega que a retirada dos sistemas híbridos são prejudiciais para a presença da Hyundai no WRC: “é difícil para os fabricantes promoverem produtos elétricos se a série desportiva estiver a funcionar só com motor de combustão”, e mostra que os ralis são mesmo a sua paixão: “Cresci a sonhar ser piloto de ralis e faço-o há mais de 15 anos, mas se vejo o meu desporto a enveredar por um caminho que é uma farsa e a tomar decisões que, por vezes, vão contra a decisão dos construtores, é uma grande frustração. Estão a agir em pânico. Temos dois anos pela frente em que podemos tomar decisões inteligentes, preparar o futuro e trabalhar já na promoção”, disse ao Dirtfish, assegurando que são erradas as mudanças preconizadas pela FIA para 2025: “em 2027 é necessária uma mudança, mas quem aderir ao WRC (ndr, referindo-se aos que estão e aos que podem vir) precisam de tempo para se prepararem e precisam de tomar decisões. Mas não vão tomá-las no final de 2026, têm que o fazer no início de 2025”, disse.