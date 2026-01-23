WRC, Thierry Neuville: “estamos a lutar contra nós próprios, não estamos muito competitivos”

Thierry Neuville termina o segundo dia no quinto lugar no Rali de Monte Carlo após perder mais de três minutos numa vala na PEC9, cedendo o quarto posto ao seu colega de equipa Adrien Fourmaux.

Sem grande confiança nos pneus no início do dia o belga foi “sentindo ligeiras melhorias”, e impondo um ritmo “conduzindo conforme a sensação”. No final da manhã já dizia “o sentimento está melhor”, mas Neuville mantinha a cabeça fria até à fatídica PEC9 La-Bâtie-des-Fontes / Aspremont 2. No último acto sob noite cerrada e chuva miúda sofreu o golpe fatal: o Hyundai mergulhava numa vala traiçoeira, preso num corte aberto por carros anteriores. Três minutos e dez segundos de angústia, empurrado para a estrada por adeptos que se transformavam em heróis improvisados:

“Fiquei preso sem saída, felizmente os fãs ajudaram. Foi uma luta, mas estamos cá.” O prejuízo de 3m43s lançava-o para quinto, atrás de Fourmaux. A vala da PEC9 recordou a cruel lição dos Alpes: “infelizmente… cometi um erro, entrei um pouco rápido demais numa curva muito escorregadia e fui puxado para a vala e sem forma de sair.

Acho que o principal erro para nós foi não termos colocado pregos. Estávamos em “terra de ninguém” e tínhamos dois pneus com pregos no carro. Após discussão com a equipa de batedores, pensámos que não seria necessário, mas sim, havia apenas um pouco mais de gelo do que o esperado e ficámos presos” disse Neuville que espera ter mais sensibilidade e confiança amanhã: “foi claramente visível que ainda estamos a lutar contra nós próprios de momento e não estamos muito competitivos, mas… sim, o rali ainda é longo. Precisamos de tirar o que pudermos daqui e é a única coisa que podemos fazer de momento.”