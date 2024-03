WRC: Thierry Neuville está a pensar sair após 2024, mas isso não foi o que disse de mais importante… | AutoSport

Não é uma notícia que se estranhe muito, pois o belga já está nos ralis desde 2007, ao mais alto nível desde 2010, portanto estando em 2024, não é de estranhar que Thierry Neuville deixe o ar a hipótese deste ser o seu último ano nos ralis. É verdade que nunca foi campeão – foi várias vezes segundo classificado – mas este ano tem uma boa hipótese porque os candidatos são menos, e ainda por cima é ele que lidera atualmente a competição, ainda que para já esteja tudo ainda muito equilibrado.

Seja como for, em entrevista à revista Auto Hebdo francesa, o piloto belga deixou no ar a possibilidade de sair no fim do ano: “Este pode ser o meu último ano no WRC, por isso vou dar o meu melhor mais uma vez para tentar garanti-lo. Sinto que tenho as ferramentas que preciso, por isso vamos dar tudo para o conseguir, especialmente se eu parar depois. Seria ótimo sair com um título” disse o belga.

A primeira coisa que nos ocorre é porquê? “Aconteceu muita coisa nas últimas semanas. Hoje nada é claro. O que aconteceu pode fazer-me reconsiderar os meus desejos, mas também as oportunidades”, referindo-se, claro às mudanças nos regulamentos do WRC, que como já se percebeu, Neuville não concorda, mas também pode ser porque sabe mais do que se pensa: e se a Hyundai estiver para sair do WRC no final deste ano?

Contudo, o que Neuville reforça é que não se sabe muito bem qual é a direção que vai ser tomada pelo WRC, entende que converter os Rally1 em algo menos competitivo que atualmente é errado, dizendo que o retrocesso não agrega valor para os construtores nem os adeptos, e não vê sentido no que foi decidido. Diz mesmo que ficou chocado com as decisões da FIA. E Thierry Neuville revelou muito mais à Auto Hebdo, dizendo o que pelos vistos muitos pensam e ninguém até agora teve coragem de dizer.