WRC, Thierry Neuville: “duas vitórias em três semanas são uma grande motivação” | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) terminaram a prova no quarto lugar na geral e o terceiro no Super Sunday, com o belga a manter a liderança da classificação do campeonato de pilotos com 48 pontos: “É bom conseguir outra vitória para a equipa. É importante, mesmo que o desempenho não tenha sido o melhor, especialmente nas primeiras passagens. No entanto, duas vitórias em três semanas são uma grande motivação para nós – só tivemos duas vitórias na época de 2023.

Tínhamos de passar a prova sem erros e penso que talvez tenhamos sido a única equipa que não cometeu nenhum. Tivemos de aceitar a situação de sexta-feira – o facto de serem primeiros na estrada devido a liderarem o campeonato – e esperámos por um sábado melhor, onde conseguimos subir na classificação. Estou contente por chegar ao fim com uma boa maquia de pontos”.