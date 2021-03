WRC, Thierry Neuville: “Devia ter corrido mais riscos, para ser segundo”

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, apenas no seu segundo evento WRC como equipa, conseguiram o seu segundo resultado consecutivo no pódio, após outro sólido desempenho no Rali do Ártico/Finlândia. Continuam a trabalhar na sua comunicação e colaboração, algo que não foi nada fácil neste rali de alta velocidade. Terminaram no terceiro lugar, lutaram pela segunda posição, e chegaram à PowerStage 1.9s atrás de Rovanpera: “A maior parte do tempo, estava na frente na batalha da Power Stage. Mas para ser honesto, sabia que ia ser difícil. O troço talvez não fosse tão exigente como outros e havia um par de curvas rápidas que, se fossem corridos riscos, se poderia ganhar algum tempo. Provavelmente não corri esse risco, que deveria ter corrido, para ser segundo. Mas, por outro lado, foi um fim-de-semana importante para nós e também para a equipa. Depois de Monte-Carlo, precisávamos dos pontos do campeonato dos Construtores, porque perdemos muito no Monte Carlo. Portanto, no final, estou satisfeito com o 3º lugar. Levar para casa os pontos em ambos os campeonatos é uma boa jogada. E agora sou 2º no campeonato, por isso penso que não nos podemos queixar”, disse Neuville, que teve um grande momento naquele troço final de sábado, e uma grande estratégia de pneus: “Podia ter sido mais rápido. Como sempre, sentes que se pode andar mais depressa mas, por outro lado, talvez eu tenha gerido melhor os pneus ao longo de toda a ronda de troços. Tive uma condução limpa e gostei muito do troço, em geral. Há muito tempo que não gostava tanto de conduzir como este fim-de-semana, no meu carro de ralis. O carro estava a funcionar bem, não tive queixas. Fez exatamente o que eu queria que fizesse e senti-me confortável. Apesar de alguns troços desafiantes, já na sexta-feira, estivemos bem. Depois tivemos alguns problemas de comunicação no sábado de manhã, tudo correu um pouco melhor depois de algumas mudanças no sábado à tarde e domingo. Mas, ainda assim, é algo que precisamos de melhorar e trabalhar, mas, em geral, estou realmente satisfeito com o resultado final”.