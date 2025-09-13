WRC, Thierry Neuville: da estaca zero quase ao topo…
A superioridade da Toyota no campeonato é inegável, com nove vitórias face a apenas uma da Hyundai este ano. Esta disparidade tem uma explicação clara: a Toyota demonstra um desempenho consistentemente superior em quase todos os aspetos. O rali de Thierry Neuville serviu como mais um exemplo das dificuldades que a Hyundai tem enfrentado para alcançar o topo.
Na manhã do primeiro dia de prova, o piloto belga descreveu o seu carro como um “pesadelo”, antecipando uma batalha renhida. A frustração de Neuville resultou de uma alteração inesperada na transmissão, realizada após o shakedown de quinta-feira. Esta mudança foi implementada por questões de fiabilidade, mas teve como consequência uma tração deficiente e “derrapagens” constantes.
Após um intenso trabalho da equipa na assistência, Neuville conseguiu terminar o dia na segunda posição, a apenas 1.0 segundo do líder. A Hyundai esteve perto de colocar três dos seus carros nos lugares cimeiros, não o tendo conseguido apenas devido ao abandono de Ott Tänak.
