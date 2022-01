WRC, Thierry Neuville: “Até esperávamos ser um pouco mais lentos, antes do arranque deste rali” | AutoSport

Thierry Neuville terminou o segundo dia na quarta posição da geral, depois de um arranque na quinta feira bem complicado. Foi aí que começou a dizer que estava com pouca confiança no carro, mas as coisas foram melhorando pouco e pouco no segundo dia: “Mudámos muita coisas na quinta-feira à noite, mas depois passei a apanhar alguns sustos com o carro pois escorregava bastante em algumas zonas. Assustei-me algumas vezes, e tive muitas surpresas. Mas conseguimos reagir rapidamente e fomos melhorando o comportamento do carro e penso que acabou por ser um dia positivo considerando os nossos problemas. Estou feliz por estar aqui esta noite sem ter tido quaisquer problemas de maior” começou por dizer o belga, que teve muito trabalho durante um dia – recordamos – sem assistência dos seus mecânicos: “Em termos de afinações estamos a ir na direcção certa. Está longe de ser perfeito, mas conseguimos ir mudando e melhorar o carro. Portanto, não foi mau. Mas apesar das nossas novas configurações, será difícil fazer muito melhor este fim-de-semana. Até esperávamos ser um pouco mais lentos, antes do arranque deste rali”, disse.