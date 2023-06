WRC, Thierry Neuville: atacar no Safari, porque na Finlândia e a Estónia… | AutoSport

Thierry Neuville assegurou para a Hyundai a primeira vitória do se não fosse o belga, seria Esapekka Lappi, já que a equipa de Alzenau fez uma dobradinha. Ainda assim, não foi um fim de semana fácil para ninguém, devido às condições muito difíceis que se fizeram sentir na prova: “Antes de mais, estou contente por estar de novo no primeiro lugar do pódio. Foi um fim-de-semana difícil e desafiante, como todos puderam ver. Estivemos envolvidos desde o início numa luta difícil, com alguns altos e baixos durante todo o fim-de-semana, mas sempre capazes de recuperar graças a um bom ritmo, e a uma melhor sensação no carro e também a uma boa estratégia de pneus, penso eu, enquanto estávamos envolvidos numa luta com o Sébastien e o Esapekka. No final, de alguma forma, a estratégia compensou, pressionando Ogier, que cometeu um erro, o que nos deu uma boa oportunidade, para nós e para a equipa, de garantir um duplo pódio neste fim-de-semana. É tudo o que procurávamos e esperávamos e é o que as pessoas da equipa também merecem. Por isso, estamos gratos por isso e felizes por estarmos aqui”, começou por dizer Neuville, que se manteve concentrado no seu trabalho no último dia, sabendo que era preciso terminar o trabalho: “Na verdade, não estava, estava apenas a conduzir e a tentar manter um ritmo decente, porque todos sabemos que quando se conduz demasiado devagar o carro não funciona e a sensação é horrível. Senti-me confortável assim, mas sim, a Power Stage foi a pior para mim. Obviamente, foi um dia longo, saímos cedo, fizemos muitas ligações, tivemos longas esperas antes dos TCs, longas esperas nos reagrupamentos, só para esperar e ver se a chuva vinha e a especial estava a ficar muito molhada e em condições horríveis. Eu sabia que os meus pneus estavam muito maus para a última especial, por isso, sim, foi muito stressante no final e o objectivo era apenas passar por ela. Sabíamos também que o Kalle estava a tentar conquistar os cinco pontos e, mesmo que eu tivesse corrido todos os riscos, teria conquistado talvez um ponto no máximo e penso que nem isso, por isso tivemos uma boa abordagem, levamos o carro até ao fim e foi isso”, prosseguiu o belga, que referiu ainda a importância da vitória para o campeonato: “para nós foi muito importante porque todos sabemos que o Quénia pode ser um bom evento, o nosso carro é bastante fiável e forte em condições difíceis, mas também sabemos que a Finlândia e a Estónia não são as minhas superfícies e corridas privilegiadas no calendário e são, sem dúvida, aquelas em que o Kalle vai estar forte, por isso foi importante conquistar alguns bons pontos, mas vai ser ainda mais importante ter um bom evento no Quénia e conquistar mais alguns pontos, especialmente mais do que o Kalle nesse evento. A batalha vai ser aí e vai ser um desafio difícil, como sempre, mas estou ansioso por isso, porque tenho um bom pressentimento.