WRC, Thierry Neuville: “as coisas não estão a correr bem. A Toyota é extremamente forte”

A temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis tem sido um verdadeiro calvário para Thierry Neuville.

O piloto belga, que em 2024 realizou o sonho de uma vida ao conquistar o seu primeiro título mundial de pilotos, enfrenta agora uma realidade bem mais dolorosa: há mais de um ano que não vence um rali, e esta época não conseguiu ir além de um terceiro lugar.

Recentemente, em declarações à emissora belga RTBF, o belga abriu o coração e admite que a Hyundai luta contra o domínio avassalador da Toyota. O belga não anda longe das lutas na frente, veja-se o que o belga conseguiu no Paraguai onde alcançou 25 pontos face aos 26 de Sébastien Ogier. Nesse capítulo potenciou ao máximo o que podia alcançar, mas lutar por vitórias e concretizá-las, não tem sido nada fácil para a Hyundai.

A diferença nos Construtores para a Toyota é abismal, em nove ralis a Toyota ganhou oito e a Hyundai, um…

Com apenas quatro rondas por disputar, as hipóteses de Neuville reter o título são, na prática, nulas. O piloto ocupa o quinto lugar na classificação geral, a 48 pontos do líder do campeonato, Elfyn Evans. A esperança de uma reviravolta reside agora no próximo Rali do Chile, mas o próprio Neuville admite que a confiança está em baixa.

“Tentaremos vencer o próximo rali no Chile. Mas, neste momento, as coisas simplesmente não estão a correr bem. A Toyota é extremamente forte”, declarou Neuville, com uma franqueza notável. “Todas as vitórias foram para eles, exceto uma. Isso prova que o desempenho não está lá neste momento. Só nos resta continuar a lutar.”

Apesar do cenário adverso, o espírito de luta permanece. A equipa Hyundai e Thierry Neuville procuram agora encontrar as soluções necessárias para reverter esta fase menos positiva e terminar a temporada com um desempenho mais condizente com o seu potencial.