WRC, Thierry Neuville: aplicou-se a Lei de Murphy, o que podia correr mal, correu mesmo…

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) andaram bem na 5ª feira, na fase inicial do rali, mas os erros de sexta-feira estragaram-lhe a prova, condicionando-lhe tudo daí para a frente. Ainda teve mais pequenos problemas, chegou a ter que fazer um reset ao carro, e no domingo não fez nada de especial. Ter sido sexto foi quase uma dádiva face ao que produziu. Teve um rali atribulado. E liderava no fim do primeiro dia. Como se não bastasse ainda foi multado em 10.000 euros por ter rodado na ligação sem um roda… a rodar livre.

Agora, os atuais campeões do mundo vão aproveitar a experiência de Monte-Carlo e otimizar a configuração do carro para a Suécia: “Em suma, foi um fim de semana difícil para nós. Tudo correu mal desde a travagem no gancho na sexta-feira e depois a combinação da nossa posição na estrada com as condições de hoje não nos favoreceram.

No último dia havia menos gelo do que o esperado e os carros estavam a andar mais depressa com pneus slick – foi um domingo difícil. Podemos estar otimistas quanto ao que se segue na Suécia; teremos uma melhor posição na estrada e, esperamos, um melhor rali, mas temos de tirar o máximo partido disso.”