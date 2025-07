WRC: Thierry Neuville abre Rali da Estónia na frente

A edição de 2025 do Rali da Estónia arrancou com a tradicional superespecial nas ruas de Tartu, junto ao parque de assistência, e Thierry Neuville-Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) foram os mais rápidos neste curto arranque competitivo. O piloto da Hyundai completou os cerca de dois quilómetros do traçado urbano em 1:42.9, garantindo o primeiro ‘scratch’ da prova.

Logo atrás de Neuville ficaram os líderes do campeonato: Elfyn Evans-Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) (+0.5s), seguidos dos dois principais candidatos a vencer esta prova, Ott Tänak Martin-Järveoja (Hyundai I20 N Rally1), a 0.6s e Kalle Rovanperä-Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) a 1.0s, todos separados por margens ainda muito curtas e já a marcar terreno na luta pelos lugares da frente.

Uma das surpresas positivas da noite – ou nem tanto – foram Oliver Solberg – Elliott Edmondson, que ocupam o sexto lugar, atrás de Takamoto Katsuta-Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1), na estreia com um Toyota GR Yaris Rally1. O jovem sueco, que tem agora a oportunidade de mostrar o seu valor no carro principal da marca japonesa, ficou apenas a 1.4 segundos do topo da tabela, demonstrando um bom ritmo logo de início.

Entre os carros da categoria Rally2, Tuukka Kauppinen (Toyota Gr Yaris Rally2) foi o mais rápido, colocando o Toyota GR Yaris Rally2 na sétima posição absoluta, seguido por Sami Pajari (Toyota Gr Yaris Rally1).

Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) foram nonos e Yuki Yamamoto-James Fulton (Toyota GR Yaris Rally2) fecharam o top 10. Seguiram-se os três Ford Puma com Joshua Mcerlean-Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) na frente de Grégoire Munster-Louis Louka (Ford Puma Rally1) e Mārtiņš Sesks-Renārs Francis (Ford Puma Rally1). todos foram muito cautelosos.

A ação a ‘sério’ começa amanhã, com etapas mais longas e exigentes, onde as diferenças de tempo serão bem mais significativas. Para já, Neuville parte com o moral em alta, mas com a concorrência direta à espreita e pronta para o ataque.