WRC, Thierry Neuville: “A posição na estrada é um fator” | AutoSport

Nos tempos mais recentes, Thierry Neuville foi ao pódio nos ralis de inverno em 2019 e 2021 (Ártico) e foi segundo no ano passado, sempre com a Hyundai, claro. Depois do terceiro lugar em Monte-Carlo, é segundo na estrada e as suas hipóteses são um bocadinho diferentes em termos de ordem na estrada, pois será segundo atrás de Kalle Rovanpera, mas tudo vai depender do estado dos troços, pois a posição pode ser melhor ou pior, dependendo como irão estar as estradas. Portanto, as suas hipóteses de um bom resultado na Suécia, dependem muito disso, mas também de como vai estar o Hyundai face à concorrência. Se os carros estiverem os três ao mesmo nível, um resultado semelhante ao Monte Carlo é o mais provável, pois Rovanpera e Tanak são mais fortes neste tipo de piso: “As estradas do Rali da Suécia são muito rápidas, por isso a chave é encontrar uma boa trajetória e transportar a maior velocidade possível nos troços.

Mostrámos que podemos ser competitivos na neve e no gelo no ano passado, por isso é nossa esperança que possamos ser rápidos novamente na Suécia desta vez. A consistência ao longo do fim-de-semana será vital, o que é sempre mais fácil quando o carro é confortável de pilotar, o que significa que a afinação será muito importante.

A posição na estrada é também um fator; se estiver frio e gélido, então é melhor estar cedo na ordem de partida. No entanto, se apenas tiver havido alguma neve fresca, então é melhor estar nos troços mais tarde. Queremos lutar pelas posições do pódio do início ao fim, e claro que tentaremos bater o maior número possível dos nossos principais concorrentes no campeonato”.