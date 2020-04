WRC: Testes interditos até ao fim de maio

É mais um pormenor, também já esperado. A FIA interditou a realização de testes de equipas do Campeonato do Mundo de Ralis, na sequência da pandemia de coronavírus. Num comunicado de imprensa, a FIA revelou hoje a proibição dos testes até ao final do mês de maio.

Depois do Rali do México ter terminado um dia antes do previsto, e depois dos adiamentos das provas da Argentina, Portugal, Itália e Safari o campeonato deve agora iniciar-se na Finlândia, no início de agosto.