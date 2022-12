WRC: testes dos Rally1 para o Monte Carlo, só em janeiro… | AutoSport

Se alguém estranhou o facto de não estarmos a ver Rally1 a testar para o Rali de Monte Carlo, enquanto vemos Rally2 a fazê-lo, há uma boa razão para isso: as regras do WRC mudaram e agora já não é possível aos Rally1 testar em dezembro.

E isso tem efeitos, até na possível participação de Sébastien Loeb no Rali de Monte Carlo, pois se acontecer a repetição da participação – e lembramos que Sébastien Loeb venceu este ano o Rali de Monte Carlo com o Ford Puma Rally1 – não poderá testar antes da prova o que só por si é muito mau. Não pode porque está no Dakar, que termina a 15 de janeiro. Não testa, a não ser que desista no Dakar, o que obviamente não quer…

Os Rally1 só podem, agora, testar em janeiro. O ano passado as três equipas do WRC podiam testar um dia por piloto em todas as provas europeias do WRC, o que significava 30 dias de testes.

Em 2023, só poderão testar 21 dias. E se a equipa só tiver dois carros, dispõe apenas de 14 dias.

A diferença é que pode testar sempre o mesmo piloto, se assim for desejo da equipa.

Portanto, é certo que não vai haver tantos testes para o Rali de Monte Carlo, quanto houve nos anos anteriores, e isso é bom e mau ao mesmo tempo. Por um lado, a parte boa, é que torna ainda mais incerto o desfecho da prova, o lado mau, é que vamos ter equipas bem pior preparadas que nos últimos anos. Neste contexto, bem vistas as coisas, nem é tão mau que Loeb não possa testar…