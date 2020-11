WRC termina com ‘Caldeirada’ de Monza com “Parabolica, Lesmo e Rettifilo”

Está delineada a prova que encerra o campeonato. Não é o ideal, com dois dias dentro do Autódromo de Monza e um em troços junto ao Lago di Como, a norte de Milão, mas é o que se arranja. Tiziano Siviero, antigo navegador de Miki Biasion escolheu os troços. Esperemos que tenha bom gosto…

É o antigo navegador de Miki Biasion, Tiziano Siviero o homem que teve como tarefa escolher os troços do Rali de Monza, prova de encerramento do Mundial de Ralis, que se vai realiza entre 3 e 6 de dezembro. Em declarações ao Autosprint italiano, Siviero, garantiu que será uma prova com um percurso digno de um rali apesar de estar previsto realizar-se, dois dos três dias, inteiramente dentro do circuito de Monza: “O ponto de partida do conceito que esta prova seja um verdadeiro rali. A prova terá troços verdadeiramente difíceis. Não haverá cones ou outros obstáculos na pista” começou por dizer Siviero duma prova que para lá de ação em pista no circuito perto de Milão, tem ainda troços em asfalto perto do Lago de Como. Descrevendo os três troços que irão formar a etapa de sábado, Siviero disse que as estradas que tinha encontrado eram as melhores da zona: “Fui ver secções cronometradas em toda a região da Lombardia e estes troços são os três melhores para conduzir”, disse Siviero, que fez 78 ralis do WRC, à exceção de um, o Rali de Portugal 1988, ao lado de Miki Biasion: “Avaliados como um todo, são rápidos com secções muito rápidas, mas, como se desenvolvem nas estradas das montanhas, existem também algumas partes estreitas e lentas. A estrada varia de larga a estreita, com alterações na superfície e na aderência. Selvino (25,06km), o primeiro troço, tem continuidade de ritmo, com mudanças de tipo de asfalto. Vai-se de subida para descida e de uma estrada que primeiro é larga e depois passa a estreita.

Tem também algumas zonas escorregadias porque estão à sombra, e também cheios de folhas, estamos no outono. Em suma, são verdadeiros troços de Campeonato do Mundo. O segundo, o de Gerosa (11,09km), é mais curto e mais rápido, com um arranque em subida, mas é fácil que possa haver problemas porque é preciso apanhar o ritmo certo.

Mas é o troço final do loop, que se repete de manhã e à tarde, que Siviero acredita que será o mais decisivo do dia: “O terceiro troço, Costa Valle (22,17km) é certamente a que mais será temido pelos pilotos. Tem uma primeira parte lenta, seguida de uma parte muito rápida, uma secção muito técnica e um troço quase como uma pista. Termina com uma descida final onde é preciso coração e coragem, prova de que se não o fizermos com o ritmo e concentração certos, podemos também perder segundos importantes”, disse.

O troço de Monza Legacy de quinta-feira à noite, com 4,33km de abertura, inclui o pit lane do circuito. A ação de sexta-feira e domingo, nos troços chamados Junior, Roggia, Grand Prix e Serraglio, apresentam curvas famosas, incluindo a Parabolica, Lesmo e Rettifilo, curvas acentuadas e secções complicadas de terra no complexo da pista.