WRC: Teemu Suninen provável substituto de Craig Breen | AutoSport

Teemu Suninen está cada vez mais perto de se tornar no piloto que irá partilhar o terceiro Hyundai i20 N Rally1 com Dani Sordo. Em Portugal, disse ao Dirtfish que as coisas estavam encaminhadas e que havia 50% de possibilidades. Beneficia de ter já alguma experiência com o carro, depois de o ter testado, sendo claramente o candidato mais provável a ficar com o lugar. Agora resta esperar pela concretização das sempre necessárias negociações, mas não deverá estar longe a concretização do acordo.