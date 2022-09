WRC: Teemu Suninen pode ter oportunidade nos Rally1 em 2023 | AutoSport

Teemu Suninen encontrou um ‘porto de abrigo’ no WRC2 com a Hyundai mas se a ideia dos coreanos for em frente, a de passar a ter quatro carros no WRC, o finlandês tem uma boa hipótese de se juntar à equipa da fábrica.

Dani Sordo já avisou há muito que não quer fazer épocas inteiras e isso já dura há vários anos, pelo que neste caso há sempre espaço para dividir ralis com outro piloto (este ano tem sido Oliver Solberg).

O line up da Hyundai até pode virar-se do avesso, pois apesar de Thierry Neuville e Ott Tänak terem contrato para o próximo, o estónio pode sair, ou para a M-Sport, ou para casa, e qualquer desses cenários é bom para o futuro de Suninen, que depois de ter tido muitas oportunidades, não as aproveitou, mas passou apenas para segunda opção e não se tornou um piloto a ser totalmente descartado.

Já houve muitos casos no passado em que grandes pilotos de hoje, tiveram dificuldades em ‘despontar, por exemplo Tanak. não parece que Suninen seja da mesma fibra, mas está longe de ser um mau piloto.