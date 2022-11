WRC: Teemu Suninen pode substituir Ott Tanak na Hyundai | AutoSport

Teemu Suninen testou recentemente o Hyundai i20 N Rally1, e como se percebe, está na calha para substituir Ott Tanak na Hyundai. Como se sabe, a sua passagem pela M-Sport/Ford em 2021 não correu muito bem, embora tenha tido laivos de rapidez.

Fez o último rali do ano, Monza, com o Hyundai i20 Coupe WRC, foi sexto, e tem agora nova oportunidade. Para já, a Hyundai só lhe pediu para testar, e segundo disse ao Dirtfish, quer correr no Rally1 em 2023, mas para já não sabe o que vai acontecer. Só sabe que a hipótese existe: “o meu objectivo continua a ser chegar ao Rally1, a tempo inteiro, mas eu ficaria feliz por ser um piloto a tempo parcial”, disse ao Dirtfish.