WRC: Teemu Suninen de Volkswagen Polo GTI R5 no Rali da Finlândia | AutoSport

Depois de se ter desligado da M-Sport/Ford, Teemu Suninen anunciou agora que vai participar no Rali da Finlândia , no WRC2, aos comandos de um Volkswagen Polo GTI R5: “Fico feliz por lhe dizer que vamos competir no Rali da Finlândia. Vamos guiar um Volkswagen Polo GTI no WRC2. Sinto-me sempre especial por poder guiar no ‘meu’ rali de ‘casa’. Mal posso esperar para me colocar ao volante, especialmente quando se trata da 70ª edição do rali. Estradas rápidas de terra finlandesa, aqui voltamos nós”, revelou Suninen nas redes sociais.