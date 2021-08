WRC, Teemu Suninen: “Com dia e meio de testes não se consegue estar no topo…” | AutoSport

Teemu Suninen rescindiu ontem o seu contrato com a M-Sport, mas fontes finlandesas asseguram que o piloto ainda será visto no Campeonato do Mundo de Ralis desta época. Suninen era esperado no Ford Fiesta WRC no Rally da Finlândia, dentro de pouco mais de um mês, mas já não irá acontecer, o que não significa que Suninen não corra na Finlândia no WRC: “Quero conduzir profissionalmente e fazer o meu trabalho corretamente. Os dias de testes têm sido inexistentes até agora. Esta época, fizemos dia e meio de testes, e com esse tempo não se pode estar no topo em nenhum desporto”, disse Suninen ao Rallit.fi.

A decisão foi tomada mas o piloto finlandês já tem outro plano: “O objetivo número um é correr no Rali da Finlândia. As inscrições fecham terça-feira, pelo que o prazo está a chegar ao fim. Digamos apenas que nos próximos dias saberemos o que vamos fazer”, revelou Suninen sem dizer que carro irá utilizar: ao que tudo indica é um Toyota Yaris WRC. Já estão previstos quatro carros na Finlândia, mas um quinto poderá ‘acontecer’. Não há um grau alto de probabilidade, mas é possível.

O programa de Suninen pode incluir outro evento do WRC, mas isso não é certo, para já. O objetivo de Suninen é um lugar nos Rally1 de 2022, mas: “Acredito que é possível, mas o WRC2 também não é uma coisa má, se for feito corretamente. Eu quero conduzir profissionalmente, o que significa ter um bom número de ralis e testes. Isso apoiaria o avanço da minha carreira. Esta época temos estado sem testes e saltando de carro para carro. Essa não foi a melhor forma de fazer avançar a minha carreira”.

É verdade que Teemu Suninen foi apanhado num ano de transição em que a M-Sport colocou as fichas todas no Rally1 de 2022, mas enquanto Adrien Fourmaux soube agarrar as oportunidades que tem vindo a ter, Teemu Suninen fez exatamente o percurso inverso. E as chances foram as mesmas de Fourmaux, que já fez o suficiente para convencer a equipa. Suninen só acelerou o processo..