WRC, Teemu Suninen: “a forma de guiar os Rally2 é similar aos Rally1” | AutoSport

Teemu Suninen revelou uma interessante visão quando lhe perguntaram como eram para si estas constantes trocas entre o WRC e o Rally2, a que se tem visto ‘obrigado’, decorrentes da promoção de Adrien Fourmaux à equipa principal na Croácia e Portugal: “os carros não andam de maneira assim tão diferente e para todos os efeitos estou a fazer ralis, e depois do que sucedeu o ano passado com seis ralis apenas, este ano já vou no quinto, já testei o Rally1 de 2022, tenho feito ralis e desenvolvido enquanto pilotos por isso estou agradecido, até porque o Rally2 são uma boa preparação para 2022, pois não têm diferencial central pelo que a forma como se guiam é mais similar”, disse. Presumimos que preferia estar só a andar com os WRC, mas não deixa de ter razão quanto à transição que todos os pilotos vão ter de fazer para 2022.