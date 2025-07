WRC: Tanak lidera campeonato, Hyundai recupera pontos à Toyota…

Oliver Solberg foi o piloto que mais pontuou nesta prova, 33 pontos, mas os 24 de Ott Tanak, com o segundo lugar na prova, terceiro lugar no super domingo e segundo na PowerStage, foram suficientes para passar Elfyn Evans no campeonato, pois o galês somente somou 11 pontos, pois nem no super domingo (2 pontos) ou na PowerStage, um ponto esteve bem pelo que Ott Tanak é agora o novo líder do Mundial de Ralis – Pilotos com 162 pontos, mais um do que Elfyn Evans, com o estónio a passar os dois homens da Toyota à sua frente, Evans e Séb Ogier.

Tanak ganhou ainda seis pontos a Thierry Neuville e três a Kalle Rovanpera que com o resultado de hoje já está a 24 pontos do piloto da Hyundai.

Nos Construtores, a Toyota chegou à Estónia com 65 pontos de avanço para a Hyundai e sai de lá com 52. Ainda é grande a diferença.