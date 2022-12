WRC: Tal como sucedeu com Ogier, M-Sport tem de “elevar o jogo” com Tanak | AutoSport

Em declarações ao AutoSport inglês Richard Millener admite que a M-Sport terá de estar no seu melhor para atender às pretensões de Ott Tanak. Tal como sucedeu com Sébastien Ogier em 2017 e 2018, a equipa ganhou motivação com a presença do francês e isso viu-se nos resultados.

Em 2017, a Ford foi a equipa que mais venceu, 5 (Hyundai, 4; Citroen, 2; Toyota, 2), em 2018 já foi mais ‘taco a taco com a Toyota e Hyundai, (Toyota, 5 vitórias, Ford, 4; Hyundai, 3; Citroen, 1), e em 2019, 2020 e 2021 nem um triunfo para amostra.

Só mesmo Sébastien Loeb em 2022, no Monte Carlo, algo que em 2023 não vai suceder, pois o francês não vai participar na prova.

Por isso a M-Sport sabe que tem de ‘dar ao pedal’ na corrida do desenvolvimento para permitir que Ott Tanak tenha as armas que precisa para dar luta aos homens da Hyundai e Toyota.

Provavelmente a notícia da contratação de Tanak fez aumentar a motivação na M-Sport e é isso que Richard Millener confirma: “todos estão com um bom espírito na M-Sport, mas ao mesmo tempo, isso traz os seus próprios desafios pois vamos ter de melhorar o nosso ‘jogo’ para dar ao Ott (Tanak) uma oportunidade de se sair bem no próximo ano”. Portanto, o foco vai ter de ser máximo, porque todos os detalhes contam.

As vitórias das equipas desde 2017_

2017

Ford 5

Hyundai 4

Citroen 2

Toyota 2

2018

Toyota 5

Ford 4

Hyundai 3

Citroen 1

2019

Toyota Gazoo Racing WRT 6

Hyundai Shell Mobis WRT 4

Citroen Total WRT 3

2020

Toyota Gazoo Racing WRT 4

Hyundai Shell Mobis WRT 3

2021

Toyota Gazoo Racing WRT 9

Hyundai Shell Mobis WRT 3

2022

Toyota Gazoo Racing WRT 7

Hyundai Shell Mobis WRT 5

M-Sport Ford WRT 1