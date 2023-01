WRC: Takamoto Katsuta vai passar do nível a que já está? | AutoSport

Takamoto Katsuta tem vindo a ‘fazer-se’ um bom piloto, olhando para trás a evolução é enorme, mas também já há muito se percebeu que não deverá passar muito do nível a que está atualmente. Vai adquirindo experiência e isso já lhe valeu bons resultados, mas em 2022 não esteve melhor do que no ano imediatamente anterior, pelo que se percebe claramente que a mudança de carro e contexto ainda lhe trazem dificuldades.

Este ano tem, forçosamente que fazer melhor, pois apesar da Toyota impor um piloto japonês, o simpático Takamoto Katsuta não vai ter o lugar garantido para sempre pois a Toyota já está a preparar o ‘próximo’ Katsuta.

Por isso, tem de elevar o nível e provar que merece estar no plantel sem o respaldo da Toyota, o que ainda está longe de acontecer. Já anda perto do top 5, e agora está nas suas mãos provar que consegue ir mais além. Achamos que não, mas está nas suas mãos…