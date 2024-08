WRC: Takamoto Katsuta tem de evitar os erros de Latvala

Latvala acredita que Katsuta precisa de se concentrar em ganhar tempo em secções mais seguras e rápidas, em vez de em áreas arriscadas onde os erros são mais prováveis.

“Ele tem vindo a melhorar o seu desempenho este ano”, disse Latvala, o chefe de equipa da Toyota, ao DirtFish. “E eu sei que ele está a pensar: está a tentar melhorar e a fazer tempos a cada troços e a fazer melhor. Mas, por vezes, ele está a atacar em locais que não são necessariamente os mais ideais para ganhar tempo. São sítios arriscados, onde não é fácil ganhar tempo. Por isso, temos de pensar de forma um pouco diferente para que os tempos sejam feitos em sectores muito rápidos. E é aí que, por vezes, acho que precisamos de falar um pouco mais com o Taka para o compreender, para que ele perceba onde fazer a diferença e não ir para os sítios errados, basicamente. Calma, calma”, reiterou Latvala. “Isso também foi um problema para o jovem Latvala!”

Katsuta reconhece que tem tendência para acelerar demasiado em situações de competição, o que leva a erros. Ele percebe que precisa de adotar uma visão mais ampla da estratégia de rali, tratando-a mais como uma maratona do que como um sprint.

“Algo tem de mudar na minha cabeça, acho eu”, disse ele. “Mas acho que todos viram isso este fim de semana [na Finlândia], quantas pessoas estão a cometer erros e não há qualquer margem. Mas eu estou, talvez muitas vezes, a exagerar um pouco em alguns sítios, por isso preciso de pensar mais no rali no seu todo. Sei que tenho velocidade”, disse ele. “Algumas etapas e alguns ralis são muito bons, confortáveis, com uma velocidade bastante boa, por isso quero provar isso com um resultado. Depois, começo a apressar-me e a apressar-me e quero mesmo fazer um bom resultado, mas depois faço asneira. Por isso, preciso, digamos, de me acalmar e, como disse, de ter uma visão mais alargada, para preparar o rali, abordar o rali e abordar as etapas”.