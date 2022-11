WRC, Takamoto Katsuta: “sensação muito especial estar no pódio” | AutoSport

Takamoto Katsuta assegurou um saboroso pódio ‘doméstico’ no Rali do Japão. O piloto do Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program reclamou um prémio especial nas estradas do seu país

A prova, a primeira do WRC no Japão desde 2010, apresentou um desafio totalmente novo em estradas de asfalto exigentes e sinuosas nas montanhas eram novidade para o natural da vizinha Nagoya: “É uma sensação muito especial estar no pódio no meu país natal. Preciso de agradecer à equipa e aos muitos fãs que nos apoiaram e torceram por nós em todo o lado, nos troços e também nas ligações. Foi um fim-de-semana realmente duro com troços muito complicados, onde o nível de aderência mudava muito. Estava com pouco feeling inicialmente, mas isso mudou e os tempos melhoraram, foram mesmo bastante bons. Houve condições muito difíceis no rali, mas conseguimos sobreviver”, disse.