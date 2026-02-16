WRC, Takamoto Katsuta lamenta oportunidade perdida: sem erros, rali limpo, mas não chegou…

Takamoto Katsuta voltou a destacar-se no Rali da Suécia, fechando a prova no segundo lugar e garantindo o oitavo pódio da sua carreira no Campeonato do Mundo de Ralis. Navegado por Aaron Johnston, o japonês foi novamente uma das figuras nos rápidos troços de neve em redor de Umeå, liderando na sexta-feira e voltando a colocar o Toyota GR Yaris Rally1 na luta direta pela vitória.

Problemas de aderência condicionaram o sábado

Depois de terminar o primeiro dia no comando, Katsuta perdeu terreno na manhã de sábado, ao sentir um comportamento anómalo do carro e falta de aderência num piso de gelo puro.

Mais tarde, a análise revelou uma perda acima do normal de pregos nos pneus Hankook, com cerca de nove a dez pitons em falta num total de 384, um valor superior ao que é habitualmente registado no final de um troço. Uma situação estranha, que pode ter várias explicações…

Apesar do contratempo, o japonês ainda venceu a penúltima classificativa e pressionou Elfyn Evans, mas acabou por não conseguir transformar o andamento numa primeira vitória absoluta, que tanto procura.

Satisfação pelo nível exibido

Katsuta admitiu frustração por não ter podido lutar até ao derradeiro quilómetro, mas considerou que o resultado não teria mudado, sublinhando a superioridade do colega de equipa galês. “O Elfyn foi suficientemente forte e mereceu esta vitória. Para mim, este foi um dos ralis mais limpos da carreira, senti-me muito confortável com o carro”, referiu, destacando a ausência de erros significativos ao longo do fim de semana, mas mesmo assim não conseguiu ir mais longe, e logo numa prova que costuma ser a mais, ou pelo menos das mais competitivas do ano para si.

A frustração do japonês pode advir da sensação de ter chegado ao seu máximo e percebido que só em condições muito especiais vence uma prova do WRC. Em andamento puro, o que tem, não chega se os adversários estiverem ‘normais’….

O japonês já aponta agora ao Safari Rali Quénia, uma prova onde historicamente se adapta bem, esperando capitalizar a confiança reforçada pela prestação sólida na neve sueca.