WRC: Takamoto Katsuta foca-se na Suécia após ritmo promissor em Monte-Carlo

Takamoto Katsuta quer transformar velocidade em resultados no Rali da Suécia

O piloto da Toyota, Takamoto Katsuta, quer aproveitar os pontos positivos que extraiu do Rallye Monte-Carlo para se preparar para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, na Suécia, prova que se realiza na próxima semana.

O piloto japonês terminou a sua corrida nos Alpes franceses fora da estrada no último dia, mas a sua velocidade no primeiro sábado da época foi impressionante e incluiu uma vitória num troço. Agora, quer converter esse ritmo do asfalto gelado das montanhas para as estradas cobertas de neve do extremo norte da Suécia.

“O sábado no Monte foi um dia muito bom”, disse Katsuta. “Trabalhando com a equipa, mudámos algumas coisas na afinação e a minha sensação com o carro foi melhor – consegui forçar mais. Queria levar essa sensação para o último dia, mas o tempo estava mais complicado e as condições foram muito difíceis.

“Saímos da estrada numa curva à direita, foi lento, mas ficámos presos numa pequena vala. É uma pena, mas agora tenho de me concentrar para a Suécia. A Suécia é uma prova muito diferente, mas quero encontrar a mesma sensação e confiança com o carro e tentar fazer o melhor trabalho para a equipa quando lá chegarmos.”

Katsuta terminou em quarto lugar no Rali da Suécia de 2022, mas teve muitas dificuldades nos últimos dois anos.