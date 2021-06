WRC, Takamoto Katsuta: “Disse a mim mesmo que agora não é o momento de lutar com o Seb” | AutoSport

Takamoto Katsuta fez um rali brilhante. Sabendo que cabia aos seus colegas de equipa lutar pelas melhores posições, foi andando com cautela, isso já lhe estava a pagar dividendos ao ver adversários ‘caírem’, mas tudo se precipitou quando chegou ao fim do primeiro dia em segundo da geral. Manteve corajosamente a posição durante o segundo dia, em que ninguém atacou ninguém, e chegou à liderança quando Neuville abandonou. Ainda aguentou um troço, mas Ogier passou-o na penúltima especial. O tempo que perdeu com a chuva de fim de dia no sábado, foi decisivo. Ainda assim, a sua melhor classificação de sempre no WRC.



Takamoto, bem-vindo ao pódio do WRC pela primeira vez na tua carreira. Qual é a sensação?

“Muito feliz, digamos. É uma sensação especial depois de um fim-de-semana duro e muito longo. No início da semana eu não estava bem, tive uma intoxicação alimentar e estive bastante doente. Mas agora estamos aqui. À minha volta, todas as pessoas me ajudaram e me apoiaram. É por isso que estou aqui. Obrigado a todas elas por me ajudarem a estar neste lugar.



Deve ter sido um desafio ainda mais difícil para ti?

“No primeiro dia dos reconhecimentos quase não conseguia levantar-me da cama. Os nossos fisioterapeutas e os nossos rapazes trataram de mim. Nos dias de rali não tive problemas e concentrei-me a 100%, e não tive grandes problemas”.



Chegado ao último dia, não tinhas a melhor escolha de pneus disponível. Não tinhas pneus macios, compostos frescos suficientes, Isso foi um pouco frustrante?

“Claro que seria bom ter uma opção semelhante, mas nestes últimos dois dias, tinha danificado mais pneus. Tenho de aprender com o Seb. O Seb está sempre a gerir muito bem os pneus. Esta é uma das coisas mais importantes para os ralis…”

Estás mais satisfeito com o segundo lugar, ou triste por perder na vitória?

“Sou um piloto de ralis, por isso a vitória é sempre o melhor, com certeza. Mas por outro lado tenho de me lembrar que este é o primeiro pódio da minha vida. Nunca estive neste lugar no WRC. Disse a mim mesmo que agora não é o momento de lutar com o Seb. No futuro, é claro que tentarei lutar. Ainda preciso de aprender e melhorar muito antes de poder ter uma luta com o Seb”.