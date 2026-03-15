WRC: Takamoto Katsuta chega finalmente à primeira vitória após anos de dúvidas

Takamoto Katsuta alcançou no Rali Safari a sua primeira vitória no Mundial de Ralis, um marco que chega após vários anos de questionamentos sobre se o japonês conseguiria, alguma vez, passar do nível em que parecia estagnado.

A triunfo, obtido num dos ralis mais duros e simbólicos do campeonato, surge como resposta concreta às dúvidas acumuladas desde que entrou no programa da Toyota e foi muitas vezes visto mais como um projeto de marketing nacional do que como um candidato a vencedor.

Contudo, apesar deste triunfo lhe ter tirado um peso de cima, que tardava a ver-se livre, o japonês pode a partir de agora ‘soltar-se’ mais e evitar que o stress o impeça de ser melhor.

Seja como for, apesar de já merecer um triunfo, não tem potencial para muito mais do que ser um bom piloto, que já é…

Um progresso consistente, mas sem salto claro até 2023

Desde 2020 a tempo inteiro com a Toyota, Katsuta foi evoluindo de forma gradual, “fazendo‑se” piloto sólido, mas sem sinais de genialidade. A análise recorrente era clara: tornara‑se um bom elemento de meio da tabela, “perto do top 5”, mas já com o teto de desenvolvimento à vista, dependente do apoio da marca japonesa que fazia questão de ter um piloto nipónico na equipa. Em 2022 e 2023 houve pódios, mas não uma progressão evidente, e a mudança para a geração Rally1 trouxe‑lhe dificuldades adicionais, com resultados que não superavam os do período anterior.

Mesmo assim, Katsuta insistia em olhar para a frente. No início de 2024, o japonês dizia que gostava da pressão e que queria “lutar na frente”, apontando como objetivos estar “sempre na luta pelo pódio” e, sobretudo, conseguir a primeira vitória. Defendia que se ia “divertir”, continuar a “ultrapassar os limites” e trabalhar arduamente, confiando no esforço dos engenheiros da Toyota para lhe dar um carro mais competitivo.

Erros, pausa forçada e a necessidade de mudar a cabeça

A fase seguinte da carreira foi marcada por acidentes e por um padrão de erros em momentos decisivos, que levou o próprio Jari‑Matti Latvala a intervir publicamente. O chefe de equipa da Toyota dizia que Katsuta tinha de aprender a ganhar tempo “nas zonas seguras e rápidas” e não em sítios arriscados, insistindo na necessidade de “calma, calma” e lembrando que esse também tinha sido “um problema para o jovem Latvala”.

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O piloto reconheceu o diagnóstico. Admitiu que “algo tinha de mudar” na sua cabeça e que muitas vezes “exagerava” em pontos do rali onde não havia margem, sublinhando que precisava de encarar a prova “como uma maratona e não como um sprint”. Confessou que sabia que tinha velocidade, que alguns troços e ralis eram “muito bons”, mas que, quando começava a sentir que podia alcançar um grande resultado, “apressava‑se” e acabava por “fazer asneira”.

Esse padrão explodiu em 2025, quando a Toyota o colocou de fora de uma prova após uma sucessão de incidentes, incluindo saídas de estrada e danos repetidos no GR Yaris Rally1. O próprio Katsuta descreveu esse período como mentalmente muito difícil, assumindo que o seu “principal objetivo” passava a ser ser “mais consistente” e provar que aprendera a gerir melhor a época e a pressão interna.

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O ‘quase’ na Suécia e mais uma frustração em África

Antes do triunfo no Quénia, o grande ponto de viragem desportiva surgiu na Suécia de 2025, onde Katsuta realizou, segundo a própria Toyota, o melhor rali da sua carreira. Liderou no último dia, saiu das armadilhas com inteligência e chegou à Power Stage a poucos segundos de Elfyn Evans, numa luta intensa com o galês e com os Hyundai.

No final, perdeu a vitória por uma margem reduzida, mas saiu satisfeito por ter “feito um bom trabalho para a equipa”, por ter levado o carro até ao fim e por ter somado “bons pontos”.

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Nessa altura, Katsuta dizia que tinha “gerido bem a velocidade” ao longo do fim de semana, que isso lhe dava mais confiança e “uma boa sensação para o Quénia”, ainda que confessasse um “sentimento muito misto” por ter falhado o triunfo por tão pouco. Latvala, por seu lado, exigiu‑lhe que assegurasse o resultado e não arriscasse além do razoável, deixando implícito que uma eventual recompensa poderia chegar mais tarde se mantivesse essa maturidade.

Mas o Safari de 2025 voltou a expor as suas fragilidades sob pressão. Depois de um rali batalhador, em que chegou a estar perto da liderança do Super Domingo, Katsuta capotou no início da Power Stage, continuou até ao fim, mas teve de abandonar antes do último controlo horário devido aos danos no carro. O japonês confessou estar “desolado por terminar o rali desta forma” e admitiu que o incidente surgira de forma inesperada, enquanto tentava “forçar” numa prova extremante difícil.

Apoio de Tänak, família e equipa antes da consagração

Num plano mais humano, Katsuta sempre sublinhou o papel do ambiente à sua volta. Em 2025, destacou publicamente a influência de Ott Tänak, a quem chamou uma espécie de “irmão mais velho”, explicando que o estónio o apoiara em momentos importantes, como no Rali do Japão de 2022, quando o ajudou a manter a concentração antes da Power Stage.

Ao comentar a decisão de Tänak de se afastar do WRC para estar mais tempo com a família, Katsuta disse ter sentido tristeza, mas afirmou compreender “totalmente” a opção, lembrando que também ele, pai de duas crianças, sente o peso das longas semanas fora de casa.

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Esse círculo de apoio – equipa, engenheiros, família e colegas de profissão – é frequentemente citado pelo japonês como o alicerce que o impediu de quebrar definitivamente nos períodos mais difíceis. Ao longo dos últimos anos, insistiu em agradecer à Toyota por ter acreditado nele “quando falhava”, ao mesmo tempo que assumia que tinha de corresponder com mais consistência e resultados.

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Safari 2026: vitória, maturidade e resposta aos céticos

Foi neste contexto que Katsuta chegou ao Rali Safari de 2026, uma prova que sempre teve significado especial para a Toyota e onde já tinha conquistado um segundo lugar no passado. A edição deste ano ficou marcada por um sábado caótico, com uma série de problemas e abandonos em carros de topo que o projetaram para a liderança, mas também o colocaram sob enorme pressão para, desta vez, não falhar.

Ao contrário de outros momentos da carreira, o japonês adotou uma abordagem de sobrevivência: depois de duplas furos e troços em que teve de evitar “todas as pedras”, optou por privilegiar a fiabilidade e a gestão, mesmo admitindo que era “muito stressante conduzir assim” e que seria “mais fácil quando se luta por décimos”.

No último dia, com uma vantagem superior a um minuto e meio, resistiu à tentação de atacar além do necessário e trouxe calmamente o carro até ao fim, selando a sua primeira vitória no WRC no palco onde, anos antes, tinha assinado o primeiro pódio.

Ao cortar a meta, as emoções explodiram. Entre lágrimas, Katsuta lembrou “as muitas dificuldades e momentos” complicados, agradeceu ao copiloto Aaron Johnston pelo trabalho árduo, à equipa por ter acreditado nele “quando estava sempre a falhar”, e à família pelo apoio constante.

Fez ainda questão de mencionar Ott Tänak, que, segundo ele, lhe vinha enviando mensagens e acordava cedo todos os dias para o apoiar, bem como Akio Toyoda, a quem dirigiu um “finalmente estamos aqui, obrigado”, sinal da importância simbólica desta vitória para o projeto japonês da Toyota.

Mais do que um resultado isolado, o triunfo no Safari parece encerrar um ciclo de dúvidas sobre o verdadeiro teto competitivo de Takamoto Katsuta. Depois de anos a ser descrito como um piloto “bom, mas limitado”, o japonês mostrou, no rali mais implacável do calendário, que conseguiu finalmente juntar velocidade, gestão e maturidade num fim de semana completo – e, ao fazê‑lo, ganhou o direito de reescrever a narrativa da sua própria carreira. Pode nunca mais vencer, mas esta já ninguém lhe tira…