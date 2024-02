WRC, Takamoto Katsuta: “agora vai ser ainda mais difícil…” | AutoSport

Só aconteceu numa outra vez até aqui mas a verdade é que ao cabo de metade do primeiro dia de prova,

Takamoto Katsuta lidera o Rali da Suécia depois de no último troço da manhã Kalle Rovanperä (Toyota) anterior líder e Ott Tänak (Hyundai) saíram de estrada e abandonaram, com o japonês a assumir a liderança fruto de outros vários incidentes, de elfyn Evans, e Esapekka Lappi, que fizeram um pião.

Mas o japonês, prefere não pensar muito no assunto: “fizemos apenas três troços e as maiores dificuldades ainda estão por vir. As condições eram realmente difíceis em alguns locais de manhã. Espera-se muita neve durante a tarde, pelo que tudo continuará muito, muito difícil. Preciso me concentrar agora. A primeira parte da manhã não foi muito má, mas a visibilidade era muito ruim devido ao nevoeiro, no segundo troço havia muita neve e foi muito difícil, porque não dá para ver nenhuma trajetória e ao mesmo tempo, as curvas também ficam mais estreitas e é muito difícil ver a estrada, e ainda, não há aderência alguma”, disse Katsuta que já liderou uma prova do WRC no Rali Safari em 2021, mas agora a música é bem diferente: “preciso me acalmar um pouco para me manter na estrada, caso contrário, tudo acaba muito rapidamente. As condições vão ser muito difíceis durante a tarde e eu diria que serão as mais difíceis durante todo o fim de semana. Não quero pensar muito nisso”, disse.