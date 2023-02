WRC, Takamoto Katsuta, 1ª vez como piloto oficial: “só precisa de manter o carro na estrada” | AutoSport

Takamoto Katsuta e Aaron Johnston têm este fim de semana no Rali da Suécia uma responsabilidade acrescida pois a prova baseada em Umeå será a primeira ronda do Mundial de Rali em que o japonês será inscrito para marcar pontos na Toyota Gazoo Racing. Anteriormente, Katsuta, um ‘produto’ do Challenge Programa da Toyota, pontuou para apenas para a equipa júnior do fabricante.

Takamoto Katsuta, de 29 anos, disputou no fim-de-semana passado o Kuopio Rally na Finlândia, em preparação para a Suécia e era segundo lugar na geral atrás da Esapekka Lappi antes de abandonar com danos no radiador causados por uma colisão com um banco de neve: “Eu sei que há pressão. Há sempre pressão neste trabalho, mas será um pouco mais com os pontos dos fabricantes. A equipa, os engenheiros, toda a gente não me está a pressionar, estão apenas a dizer-me que posso fazer o meu trabalho de forma normal.

Com certeza que será um desafio, mas vou tentar gerir e trazer para casa alguns bons pontos para a equipa. Vou apenas fazer o meu melhor, exatamente como estava a fazer quando estava no quarto carro”.

Essa é, em grande parte, a abordagem do diretor da equipa, Jari-Matti Latvala. O finlandês acrescentou: “Taka não precisa de fazer nada diferente do que fez em Monte-Carlo no mês passado. Já é suficiente. A sua abordagem em Monte Carlo foi sensata – é aquele relógio que ele pode construir a confiança e depois ver se podemos ir mais depressa”.

Questionado qual era a expectativa para Katsuta em termos de um resultado para a equipa, caso um dos seus companheiros, Kalle Rovanperä ou Elfyn Evans, abandonasse, Latvala fo claro: “queremos manter a pressão tão baixa quanto possível. Ele só precisa de manter o carro na estrada e trazer o carro para casa nos seis primeiros lugares”, disse.

Já Katsuta: “Estou realmente entusiasmado com o Rally Suécia. Conduzir na neve parece-me muito familiar e confortável e eu gosto muito destas condições. Ser um dos três pilotos nomeados pela equipa talvez traga um pouco mais de pressão do que estou habituado, mas esta posição é onde eu realmente queria estar. Tenho a certeza de que haverá momentos desafiantes, mas tentarei geri-los e trazer bons pontos para a equipa. Farei apenas o meu melhor e isto não é diferente de antes.”