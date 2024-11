WRC, superação, companheirismo e como o apoio dos colegas inspirou o bom regresso de Takamoto Katsuta

Com a ‘força’ da equipa e dos colegas, Takamoto Katsuta regressou motivado depois do período muito difícil em que teve um ‘período sabático’ fora dos ralis…

Takamoto Katsuta falou sobre o inestimável apoio que recebeu dos seus colegas pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis depois de ter sido retirado da formação da Toyota antes do Rali Chile.

Depois de ter saído de estrada no Rali da Acrópole, em setembro, e de ter perdido uma roda do seu GR Yaris Rally1 – o seu segundo acidente deste tipo em igual número de eventos – Katsuta foi afastado da equipa para a etapa chilena do campeonato.

O japonês fez um bom regresso no Rali da Europa Central no mês passado, terminando num bom quarto lugar da geral, bem como garantindo o máximo de pontos no Super Domingo para ajudar a Toyota na luta pelo título de construtores.

Falando após a 12ª ronda, onde conquistou um total de três vitórias em troços, Katsuta revelou como os seus companheiros de equipa e pares o ajudaram no que ele descreveu como um dos pontos mais baixos da sua carreira: “Sem dúvida, foi um momento muito difícil que tive no último mês”, disse.

“Mas, obviamente, tive um apoio muito forte da equipa e de todas as pessoas à minha volta, o que é uma das razões pelas quais consegui regressar mais forte.

“O apoio dos engenheiros e dos meus companheiros de equipa tem sido enorme, todos eles – Kalle [Rovanperä], Seb [Ogier] e Elfyn [Evans] – ligaram-me e enviaram-me mensagens e, sim, um grande, grande apoio. “Mesmo fora da equipa, houve alguns pilotos que me ligaram e estou muito grato a todos eles.”

Embora Katsuta estivesse grato por ter tido tempo para refletir e preparar-se, reconheceu que falhar o Chile – que está de volta ao calendário para 2025 – pode ter consequências futuras.

“Não sei se foi a decisão correta ou não, porque perdi um rali e isso pode custar um pouco no futuro.

Se tivermos as mesmas provas no próximo ano, também será um pouco desvantajoso.

“Agora estamos aqui, voltámos mais fortes e tive tempo para pensar muito. De certeza que não foi a decisão errada, mas posso dizer que não foi um momento fácil.”

O Rali do Japão, a ronda caseira de Katsuta, oferece-lhe a oportunidade perfeita para terminar a época em alta. Em 2023, Katsuta demonstrou um ritmo vencedor de ralis no asfalto e venceu 10 troços, mas acabou por terminar em quinto lugar depois de uma ligeira saída no primeiro dia. “Vou tentar dar o meu melhor no Japão. Este é um dos meus objetivos e, de certeza, que as condições serão difíceis. Nunca se sabe o que vai acontecer, mas vamos continuar a dar o nosso melhor e nunca desistir.”