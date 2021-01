WRC: Suninen, Greensmith e Fourmaux confirmados na M-Sport

Teemu Suninen, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux formarão a equipa da M-Sport Ford World Rally Team em 2021, com os homens da Malcolm Wilson a voltar a apostar na juventude para a sua equipa. Apoiando já três jovens, o objetivo é progredir no seu desenvolvimento e vê-los seguir os passos dos seus antecessores, o Campeão do Mundo de Ralis de 2019, Ott Tänak, e o vice-campeão do Mundo de Ralis de 2020, Elfyn Evans.

Continuando com o compatriota Elliott Edmondson na bacquet do lado direito, Greensmith disputará a sua primeira campanha completa com o Ford Fiesta WRC. O britânico vai tentar continuar a progredir. Juntando-se ao Greensmith num segundo Ford Fiesta WRC no Rali de Monte Carlo estará Teemu Suninen, que irá fazer um programa parcial este ano. Agora sem Jarmo Lehtinen ao lado (ainda não é conhecido o novo navegador), o jovem finlandês procurará mostrar um pouco mais do que no ano passado, mas agora com menos oportunidades para o fazer.

Por fim, partilhando o Ford Fiesta WRC com Suninen em eventos selecionados, estará Adrien Fourmaux, que também irá também disputar uma campanha completa no WRC 2 com o Ford Fiesta Rally2, começando já na clássica abertura do WRC, o Rallye Monte-Carlo. Continuará a ter o belga Renaud Jamoul ao lado.

Para o Diretor da Equipa, Richard Millener: “A M-Sport tem uma longa história de apoio aos jovens pilotos – é algo que permanece muito próximo do coração de Malcolm, e continuamos empenhados em Teemu, Gus e Adrien enquanto continuam o seu desenvolvimento em 2021. Os três têm muito talento, e por isso concebemos programas para realçar o melhor de cada um deles, permitindo ao mesmo tempo uma maior progressão nas várias fases das suas carreiras.

O Gus esteve bem a espaços em 2020 e agora é altura de desenvolver ainda mais essas capacidades. Fará a sua primeira temporada completa com o Fiesta WRC, e queremos vê-lo a tirar o máximo da experiência de um programa completo de ralis e testes, aprendendo não só os ralis, mas também os meandros da montagem, engenharia e tudo o que é preciso para se tornar num piloto de classe mundial. Sei que já estão a trabalhar para garantir que aproveitam ao máximo esta oportunidade, e estou realmente interessado em ver como se desenvolvem ao longo do ano”, disse Millener. Quanto a Suninen: “Todos sabemos que Teemu tem a velocidade – é algo que vimos no seu primeiro ano com o Ford Fiesta WRC e sentimos a importância de encontrar uma forma dele continuar connosco este ano. Conseguimos criar um programa parcial no WRC para ele, e vamos colocá-lo em eventos específicos onde ele e o Fiesta podem ser mais competitivos. É uma pena ter perdido o Jarmo, mas Teemu aprendeu muito no pouco tempo que passaram juntos e tenho a certeza de que ele vai dar bom uso a isso este ano.

O Adrien também nos impressionou muito no ano passado, e estamos encantados por lhe oferecer mais um programa completo do WRC 2 com o Ford Fiesta Rally2, bem como mais algumas provas com o Fiesta WRC. Queremos assegurar que ele experimente o maior número possível de eventos, continuando a mostrar o desempenho do Fiesta Rally2, mas também a colocar-se face aos melhores do mundo.

“Vamos continuar a trabalhar para ver se conseguimos aumentar o programa do Teemu e trazer mais pilotos de alto nível para a equipa, mas também temos de ser honestos e dizer que a situação do Covid tornou as coisas extremamente difíceis para nós. Dito isto, esperamos que haja luz ao fundo do túnel e sei que cada um dos membros da equipa continuará a dar o seu melhor enquanto pressionamos para obter os melhores resultados possíveis em 2021”.