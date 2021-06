WRC: Solberg substitui Loubet no Rali Safari | AutoSport

Oliver Solberg vai substituir Pierre Louis Loubet aos comandos do Hyundai i20 Coupe WRC no Rali Safari. Depois de ter falhado a prova da Sardenha devido a ter estado em contacto próximo com o pai, Petter Solberg, que contraiu covid-19, o jovem piloto sueco vai representar a equipa Hyundai 2C Competition, onde tem corrido Loubet.

Este, decidiu, em conjunto com a sua equipa, fazer uma paragem: “Tirar um tempo para analisar o que não funciona, e faço-o com o único objetivo de voltar mais forte!“.

Loubet tudo tem tentado, até trocar de navegador, mas as várias saídas da estrada a que se juntaram imensos contratempos mecânicos, têm-no impedido de concretizar bons resultados, que o seu andamento, a espaços, mostra serem possíveis.

Já Oliver Solberg, volta a ter uma oportunidade num WRC, mas desta feita numa prova ‘diferente’, para dizer o mínimo.