WRC: Só Rovanpera ou Evans podem ser Campeões… | AutoSport

Existia a possibilidade do título de pilotos ficar já decidido no Chile, mas depressa se percebeu que dificilmente isso sucederia nesta prova, que ironicamente teve o condão de afastar das contas do título os dois melhores classificados nesta prova, Ott Tanak e Thierry Neuville, pois a partir deste momento ká só Elfyn Evans pode impedir Kalle Rovanpera de somar o seu segundo título consecutivo.

A TGR-WRT tem agora garantida a conquista do seu quinto título consecutivo de pilotos e co-pilotos pois somente Rovanperä e Evans o podem conseguir, bem como os seus respetivos navegadores Jonne Halttunen e Scott Martin podem ganhar os títulos deste ano. Rovanperä e Halttunen estão à frente de Evans e Martin por 31 pontos, com 60 disponíveis nos últimos dois eventos.

O regresso ao Chile pela primeira vez desde 2019 esteve longe de ser simples, apresentando às equipas e aos pilotos não só um grande número de novas estradas, mas também algumas condições bastante diferentes, com o evento a ter lugar agora na primavera e não no outono.

Evans esteve na luta pela vitória do rali antes de ele e os seus companheiros de equipa sofrerem um desgaste inesperadamente elevado dos pneus em troços extremamente abrasivos no sábado. Continuaram a lutar por um lugar no pódio e foram recompensados quando Teemu Suninen abandonou no penúltimo troço de domingo.

Como líder da tabela de pontos, Rovanperä perdeu mais tempo na sexta-feira depois de ter rodar em primeiro em estradas muito mais secas e com mais terra solta do que há quatro anos. Mas ele recuperaria no dia do seu 23º aniversário com a sua sexta vitória na Power Stage da época, cedendo apenas dois pontos da sua vantagem sobre Evans, antes do evento.

Katsuta e o copiloto Aaron Johnston – que contribuíram para o sucesso do título de construtores depois de terem entrado para a formação principal da TGR-WRT este ano para partilhar um carro com Sébastien Ogier e Vincent Landais – garantiram que os três carros da equipa terminassem entre os cinco primeiros no final de um fim de semana exigente.