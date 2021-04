WRC: sistemas híbridos dos Rally1 ‘recolhidos’: “Houston, we have a problem…”

Não são boas as notícias que surgiram hoje no WRC, já que a empresa fornecedora dos sistemas híbridos, a Compact Dynamics pediu a devolução dos sistemas às três equipas do Mundial de Ralis, M-Sport/Ford, Hyundai e Toyota, uma situação que vai interromper o trabalho que as três tinham previsto realizar.

De acordo com o DirtFish, todo o trabalho nos três construtores parou e o CEO da Compact Dynamics, Oliver Blamberger disse que houve um problema com uma bateria: “Houve um problema considerável com uma bateria e as equipas receberam mensagem de imediato, solicitando-lhes que parassem e que mandassem as baterias e motores para a Compact Dynamics o mais rapidamente possível”, disse, isto já depois de tanto a M-Sport como a Toyota já terem feito um primeiro ‘shakedown’ com os seus novos Rally1 de 2022. As equipas nada dizem.

Não sabemos que tempo irá demorar esta questão a ser resolvida. Há claramente um problema complicado para resolver, pois o simples facto dos motores e sistemas híbridos terem de regressar à base para análise é muito mau sinal. Vamos ver como evolui esta situação.