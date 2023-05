WRC, “Sim ou sopas” para a Ford e Ott Tanak | AutoSport

Passámos o ano de 2022 inteiro a escrever que o que faltava à M-Sport/Ford para vencer era pilotos, porque o carro era bom, e Sébastien Loeb já o tinha provado logo no início do ano, mas sendo Ott Tanak um piloto insuspeito, o facto de estar a ter algumas dificuldades para se entender a 100% com o carro leva a crer que falta algo também do lado da equipa, ou então é o piloto que ainda não encontrou o caminho certo para vencer mais vezes. Seja como for, Ott Tanak (de Pierre-Louis Loubet espera-se muito menos) já venceu uma vez, na Suécia, já no México teve muitas dificuldades e agora na Croácia não conseguiu melhor do que assegurar o 2º posto, pois não teve andamento para lutar pelo triunfo até ao fim. Ainda assim o estónio é quarto do campeonato a 4 pontos do líder, Elfyn Evans, pelo que esta prova, que costuma ser um bitola boa para as seis erm pisos de terra que se seguem, é fundamental para perceber o que será de Tanak e da Ford este ano. Ser terceiro na estrada, não é o ideal, mas é menos mau que os dois primeiros, que são ambos Toyota, pelo que será interessante ver o que faz Tanak na nossa prova…