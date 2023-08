WRC: Silly Season pode fazer ‘mexer Ogier, Rovanpera e Tanak… | AutoSport

A Silly Season do WRC deste ano pode ser bem interessante, pois entre pilotos descontentes, de férias mas ainda com com vontade de ganhar dinheiro, ou os que querem continuar a engordar a conta bancária, e que para isso puxam a brasa à sua sardinha, há de tudo. Agora, ficou a saber-se que Sebastien Ogier não tem contrato com a Toyota para 2024 e que por isso a Hyundai aproveitou para mandar o barro à parede.

E se a chegada de Cyril Abiteboul à Hyundai tinha potencial para agitar as águas é certo que o francês vai continuar a fazê-lo e depois de ter contribuído muito para que se começasse a falar muito mais do que o WRC precisa para ser melhor, ajudando a fazer com que os homens do Promotor e da FIA arregaçassem e trabalhassem mais em prol da modalidade.

Segundo a Auto Hebdo francesa, Cyril Abiteboul está interessado em tudo o que são bons pilotos, a começar com Sébastien Ogier. Que pode perfeitamente conseguir, pois se a Toyota não acompanhar o que pode vir a ser uma oferta irrecusável da Hyundai, mudar de ares. Nesta altura da carreira de Ogier, não é nada descabido para o francês…

Agora, como a Hyundai pode fazer a operação é outra história, pois a casa-mãe ainda não decidiu se pode ter um quarto carro em 2024 ou não. Aliás, a ideia do calendário ficar somente com 13 provas é precisamente essa, sobrar orçamento para ter quatro carros o ano todo, de modo a acabar com a tristeza de ver apenas 8 ou 9 Rally1 em vários ralis deste ano.

Na verdade, pensava-se que os principais candidatos ao título (Kalle Rovanperä, Thierry Neuville e Ott Tänak) pudessem dar a este campeonato de 2023 uma bela luta entre as três equipas, mas como bem sabemos, tem sido o oposto a suceder com Rovanpera com um avanço semelhante ao de 2022. E nem mesmo o recente abandono mudou muito as coisas.

Claro que há potencial para a dança das cadeiras, tal como sucedeu o ano passado quando Ott Tanak decidiu sair da Hyundai para a Ford, mas da Finlândia chega agora o rumor que Ogier pode aceitar um desafio bem diferente do que tem na Toyota, uma equipa estabelecida que lhe permite ganhar provas. Pode trocar isso pela incerta Hyundai, onde teria de fazer um caminho bem diferente? Vamos ver…

Por outro lado, há a possibilidade de Kalle Rovanperä ir para a Hyundai e uma troca destas só mesmo por dinheiro, porque, por amor, é à Toyota! Não temos dúvidas que, muito provavelmente, Rovanpera prefere ficar na Toyota, mas usa essa possibilidade para pressionar a sua atual equipa. Algo absolutamente normal que sucede em qualquer lado.

Por fim, Ott Tänak. Achava-se que ir para a M-Sport/Ford era o ideal, mas afinal já se percebeu que o problema da equipa é muito mais profundo que apenas a falta de pilotos vencedores. É que o tempo de Ogier já lá vai há muito e o que Ogier conseguiu, motivar as tropas, o ‘amorfo’ Tanak não consegue. São duas pessoas completamente distintas, e estou certo que Tanak com um carro ao nível dos outros dois ganhava mais ralis, mas os problemas na M-Sport/Ford têm sido mais do que muitos e neste momento Tanak já parece resignado.

Falta à M-Sport desenvolver mais o carro e melhorar muito a fiabilidade. E tudo entronca no mesmo: dinheiro.

E isso não abunda por ali, portanto, Tanak é provável que queira trocar novamente de equipa.

Por tudo isto é natural que a Silly Season do WRC seja interessante este ano e este jogo de xadrez será o habitual: só quando a primeira jogada for feita as restantes peças começam a mexer. Quem tem as peças brancas?