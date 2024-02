WRC: sete Toyota GR Yaris Rally2 no Rali da Suécia | AutoSport

Após a sua estreia no Rallye Monte-Carlo, um total de sete Toyota GR Yaris Rally2 irão competir no WRC2 na Suécia. A Sami Pajari (Printsport) juntam-se na lista de inscritos Georg Linnamäe (RedGrey Team), Mikko Heikkilä (TGS), Roope Korhonen (Rautio Motorsport), Jan Solans (Teo Martín Motorsport), bem como a dupla do TGR WRC Challenge Program, Yuki Yamamoto e Hikaru Kogure.

O Rali de Monte Carlo deixou claro que o carro precisa de trabalho de desenvolvimento, mas isso é o mais natural, porque as restantes equipas não andam no WRC a ‘passear’ e ao nível que está o WRC2 é quase impossível, chegar, ver e vencer…

Esta prova, por ser bem diferente do Monte Carlo dará outra ideia do que valem os carros, mas neste particular há que incluir os pilotos.