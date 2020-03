WRC: Serviço WRC+All Live vai lançar conteúdos extra

O WRC+ All Live oferecerá novos conteúdos aos seus assinantes durante este período de isolamento social. Assim, o WRC+ All Live vai disponibilizar um arquivo dos melhores momentos da história do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC). Além disto, uma série de outras funcionalidades será colocada à disposição dos assinantes.

O WRC + All Live começou há três anos e tem desfrutado de um período de sucesso, permitindo que o WRC aumentasse a sua cobertura e o seu apelo.