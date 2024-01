WRC: Será que Sébastien Ogier chega à 10ª? | AutoSport

Com nove vitórias no Rali de Monte Carlo, uma delas quando a prova esteve no IRC, Sébastien Ogier pode bater nesta prova um recorde importante, 10 triunfos na mesma prova, mas se falarmos somente de Mundial de Ralis, é neste momento Sébastien Loeb o único que triunfou nove vezes na mesma prova, Catalunha e Alemanha, sendo que Ogier pode juntar-se-lhe, se vencer pela nona vez no WRC a prova monegasca.

Ogier é sempre favorito no Monte Carlo, que ainda por cima regressa a Gap, cidade natal de Ogier, mais precisamente a pequena aldeia de Forest-Saint-Julien, a pouco menos de 20 quilómetros de Gap, mas ´’Monte’ é também uma prova extremamente incerta especialmente se as condições forem verdadeiramente invernais, o que não deve suceder este ano.

NOTA: Só provas do WRC