WRC: Será que Sébastien Loeb ‘faz’ o Rali de Monte Carlo com a M-Sport? | AutoSport

Obviamente, sem que existam confirmações oficiais não é certo, pois como se calcula, há muito dinheiro envolvido a este nível, mas é forte a probabilidade de Sébastien Loeb estar presente no Rali de Monte Carlo com a M-Sport. Continua em cima da mesa a possibilidade de ver Ott Tänak e Sébastien Loeb juntos em alguns ralis, e se o facto de agora passar a haver pelo menos um piloto por equipa a poder vencer ralis, no Monte Carlo, por exemplo caso Loeb e Sébastien Ogier também corram, o leque abre-se imenso.

Não será novidade para ninguém que Kalle Rovanpera e Elfyn Evans podem vencer em Monte Carlo, para além de Ogier, claro, na Hyundai, Thierry Neuville já o fez, não sabemos qual o line up da equipa no ‘Monte’, mas se for Dani Sordo e Esapekka Lappi a juntarem-se a Neuville, o espanhol é piloto para fazer um brilharete, tal é a sua experiência na prova.

Por fim, na M-Sport, com Ott Tanak e eventualmente, Sébastien Loeb, as probabilidades serão sempre fortes. Vamos ver se esta operação de Malcolm Wilson, tal como fez com Sébastien Ogier em 2017 e 2018 dá os mesmos frutos. Não será tão fácil, e não foi fácil na altura, mas pelo menos passa a haver boas hipóteses.

Quanto a Loeb e o Monte Carlo, a questão é exatamente a mesma de 2022: o Dakar acaba no domingo, 15 de janeiro e os reconhecimentos do Monte Carlo começam na segunda-feira, 16…

O trabalho que Loeb precisa de fazer para chegar em condições de ‘fazer’ um bom Monte Carlo é bastante, mas o ano passado, também era. A diferença era que os Rally1 faziam a sua primeira prova e era basicamente igual para todos. Todos os restantes pilotos, fizeram bem mais provas que Loeb, por isso vamos ver. Primeiro, se corre, em segundo lugar, se volta a lutar pelo triunfo…