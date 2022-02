WRC: Será que o Hyundai i20 N Rally1 na neve ou em terra é bem mais competitivo? | AutoSport

Depois do mau resultado de Monte Carlo a Hyundai teve um longo mês de trabalho em Alzenau, de modo a atenuar todos os problemas com que se deparou no arranque do WRC 2022.

Foram identificados vários problemas no Hyundai i20 N Rally1 e a equipa trabalhou neles. Os testes correram bem e a equipa mostra agora outra confiança.

O mês de janeiro, até ao arranque do WRC foi muito complicado para a equipa, já que depois do acidente de Thierry Neuville nos testes, no início de dezembro, a equipa começou a olhar para o cronómetro muito antes do Rali de Monte Carlo começar, porque o trabalho acentuou-se drasticamente em Alzenau.

A carros que ainda estavam a ser preparados somou-se outro completamente destruído, o que atrasou tudo ainda mais. Em Monte Carlo, Thierry Neuville espelhou bem o que sentia ao dizer que nunca se tinha assustado tanto enquanto pilotava, mas agora já diz que os dias de teste foram um sucesso e “já comecei realmente a gostar do carro”. Um total contraste com a declaração de Monte Carlo.

Na primeira prova, foram vários pequenos problemas que impediram a Hyundai de fazer melhor e vários pequenos problemas são mais fáceis de resolver que um problema muito grande. E foi isso que sucedeu, e agora é só esperar que o trabalho tenha sido bem feito.

Há outro detalhe importante: os pilotos queixaram-se muito do carro em troços com muita aderência, mas não tanto nos outros. E o Rali da Suécia é um rali com muito menos aderência que o asfalto e isso pode ajudar a Hyundai.

Os seus pilotos mostraram outro semblante, pré-prova. Portanto, provavelmente vamos ver uma Hyundai diferente na Suécia. Para já, três carros nos quatro primeiros, mas o rali ainda agora começou.

Depois vem o asfalto do Rali da Croácia, mas a equipa terá quase dois meses para trabalhar no carro, pois a prova é apenas em abril. Depois disso, novamente os ralis com menos aderência, pois começam as provas de terra, Portugal, Sardenha, etc. Vamos ver se a Hyundai confirma o que se suspeita: o carro na neve ou em terra é bem mais competitivo.