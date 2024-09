WRC: Será desta Thierry Neuville? sistema de pontos tem jogado a favor

Já é certo que Sébastien Ogier confirmou vai disputar todas as restantes provas do ano, na tentativa de lutar com Thierry Neuville, piloto da Hyundai, pela conquista do campeonato, uma batalha que ficará mais clara no final desta prova, já que, ou o francês recupera uma boa maquia de pontos ao belga, ou as coisas ficarão cada vez mais difíceis, até porque as duas últimas provas são em pisos de asfalto e aí o belga não tem a desvantagem dos pisos de terra, que está a ter na Grécia e poderá ter no Chile com a ordem na estrada.

Paralelamente, o sistema de pontos penaliza bem menos quem não consiga posicionar-se tão bem nos dois primeiros dias de prova de cada rali e nesse aspeto, Neuville tem brilhando e ‘jogado’ bem com esse sistema. Para que se perceba a diferença, Neuville ‘perde’ para Ogier no sábado, somou menos seis pontos, mas a diferença que faz é no facto (para além de ter mais ralis, claro), Neuville soma mais 12 pontos que Ogier no domingo e é nas Power Stage que o belga faz mais diferença, nunca esquecendo que tem mais três ralis que o francês.

Como se percebe, com o novo sistema de pontuação será muito difícil a Ogier recuperar essa diferença, pois basta ao belga ser cauteloso e ir somando pontos tornando a cada prova que passa a tarefa mais complicada a Ogier: “é muito difícil, porque é complicado fazer diferenças reais durante o fim de semana. Voltámos a ver isso na Finlândia. Estamos a dominá-lo durante todo o fim de semana e a fazer uma prova forte e no final marcamos apenas mais um ponto do que ele no fim de semana”, disse Ogier ao RallyJournal.com. Para já as coisas não estão a correr bem ao belga na Grécia, mas tal como já sucedeu noutros ralis, Neuville sempre tem jogado bem com a pontuação…