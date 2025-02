WRC: Será desta Elfyn Evans?

A vitória de Elfyn Evans no Rali da Suécia é o seu 10º triunfo no WRC e o segundo na Suécia, exatamente cinco anos depois de ele e Scott Martin terem conseguido a sua primeira vitória para a TGR-WRT no mesmo evento.

Com uma pontuação máxima de 35 pontos, o galês passa a ter 28 pontos de vantagem no campeonato de pilotos sobre o vencedor do Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier, que não incluiu a Suécia no seu programa parcial de ralis.

Após a sua 95ª vitória no WRC, a Toyota passou a ocupar o segundo lugar na lista dos construtores mais bem sucedidos de sempre na competição. Com dois primeiros lugares e o máximo de pontos nas duas primeiras rondas, a TGR-WRT lidera a classificação dos construtores com 48 pontos.

O que vimos na Suécia de Elfyn Evans foi algo extraordinário, e a resposta ao seu colega de equipa no domingo de manhã foi fantástico e contribuiu para o seu melhor início de época de sempre.

Claro que ainda falta muito campeonato, mas com o tipo de consistência que mostrou na Suécia será claramente um forte candidato. Com um senão: é preciso perceber o que se passou com Kalle Rovanpera, porque se o jovem finlandês voltar ao seu normal, esqueçam, ninguém tem a mínima hipótese…

“Foi um fim de semana fantástico. Liderámos durante grande parte do rali, mas as margens foram sempre apertadas e nunca foi realmente confortável. No domingo de manhã fui apanhado a dormir um pouco no primeiro troço pelo Taka, que me obrigou a lutar por ele e, felizmente, conseguimos dar a volta à situação e imprimir um bom ritmo na especial seguinte. Estou muito contente com o resultado final e por ter ganho também a Power Stage. Foi um início de época muito bom para nós, e não podíamos ter sonhado com muito melhor. Normalmente, depois de um bom Rallye Monte-Carlo, é difícil obter bons resultados na Suécia, mas as boas condições deram-nos uma oportunidade e acho que a aproveitámos ao máximo.”