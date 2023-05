WRC sem sistema híbrido em 2025? | AutoSport

Em declarações ao Dirtfish, o diretor-geral da Compact Dynamics, Oliver Blamberger, disse que estão muito interessados em manter os híbridos no WRC para além do final da próxima época, 2024, quando termina o atual contrato. O diretor técnico da FIA, Xavier Mestelan Pinon, disse à mesma fonte que o WRC pretende manter os híbridos para lá de 2024, assumidamente em 2025 e 2026, mas acrescenta que voltar a correr sem híbridos continua a ser uma possibilidade. É verdade, essa possibilidade pode sempre estar em cima da mesa, porque se a FIA e o WRC não chegarem a acordo com um fabricante, não terão outra solução que não seja o retrocesso.

Mas desenganem-se os que pensam que voltar atrás é mesmo uma hipótese.

Só se não houver mesmo outra solução pois o AutoSport sabe quem nem a FIA ou o Promotor aceitariam de bom grado um retrocesso, pois não há forma de explicar ao mundo o que seria um “andar para trás”.

Esqueçam, não acontece. É fácil perceber, quando duas entidades conversam para prolongar um contrato existente, no fundo estão a falar de dinheiro, e cada uma das partes puxa a brasa à sua sardinha.

Muito provavelmente a Compact Dynamics quer mais dinheiro, a FIA/Promotor do WRC, nem por isso, e quando se ouve o diretor geral do fornecedor a dizer “estamos interessados” e a outra parte a levantar a possibilidade de não haver, basicamente o que estão a dizer é muito simples: “não puxem demasiado a corda…”

O que a FIA e o Promotor querem é uma evolução do atual sistema híbrido, porque o atual foi muito pouco ambicioso, e com a indústria com sistemas plug-in muito desenvolvidos o sistema do WRC foi a solução que se arranjou para não encarecer demais o que já era caro…e mesmo assim ficou muito mais caro.

Yves Matton, o anterior diretor de Ralis da FIA dizia que era objetivo da FIA reduzir para metade o custo dos carros. Falharam em toda a linha. São mais caros que os WRC’17-21.

E não é agora que os vão conseguir tornar mais baratos.

Resumidamente, a ‘ameaça’ “não aos híbridos” é apenas isso, duas partes a jogar as cartas que têm na mão.

Pensar que o WRC em 2025 pode dar um passo atrás face ao que tem agora, seria um autêntico tiro no pé.

Acreditamos bem mais na hipótese das coisas se complicarem tanto que a solução está logo ali ao lado, os Rally2…