WRC: Segurança em questão no Rali do Chile

O debate sobre a segurança em condições extremas de nevoeiro dominou a penúltima especial do Rali do Chile no dia de sábado. Vários pilotos questionam a decisão de realizar a especial, e tanto o campeão mundial Kalle Rovanperä quanto o líder do campeonato Thierry Neuville expressaram as suas preocupações quanto à segurança da PEC11, caracterizada por um nevoeiro extremamente denso.

São condições perigosas, nada que os pilotos não possam enfrentar, mas a questão é se vale realmente a pena arriscar arriscar tanto em condições tão perigosas de visibilidade que é um dos pontos fundamentais de uma boa condução, e ainda mais quando se trata de pilotagem em ralis.

Por isso os pilotos destacaram a dificuldade em visualizar a estrada, a presença de cruzamentos e buracos ocultos pelo nevoeiro, e a possibilidade de algo redundar num acidente mais grave, a que se teria de acrescentar dificuldade de acesso para as equipas de resgate.

Kalle Rovanperä reconhece que as condições extremas podem ser um desafio emocionante para os pilotos, mas argumentou também que a segurança deve ser prioridade, especialmente em situações em que a visibilidade é quase nula.

Seja como for, há opiniões um pouco divergentes, pois enquanto alguns pilotos, como Elfyn Evans, acreditam que lidar com condições desafiadoras faz parte da natureza dos ralis, outros defendem que a segurança deve prevalecer sobre o desafio desportivo.

A organização do Rally do Chile ainda não se pronunciou oficialmente sobre as críticas dos pilotos e a decisão de realizar a especial em condições tão adversas.