WRC: Segunda vitória de Thierry Neuville no Rali de Monte Carlo | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) venceram o Rali de Monte Carlo, prova de abertura do WRC 2024, depois de uma fantástica luta com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) em boa parte da prova, especialmente no sábado, com os belgas a darem a estocada final no primeiro troço da manhã do último dia, com um registo que deixou Ogier a 8.0s, com o francês a perceber ali que já pouco poderia fazer.

É o segundo triunfo do belga em Monte Carlo, depois da vitória em 2020, e o único a vencer no ‘Monte’ desde 2007 que não se chama Sébastien…Loeb ou Ogier!

Um grande começo de WRC 2024, já que Neuville soma 30 pontos, relativos aos 18 de ter ‘vencido’ no sábado, voltou a fazê-lo do ‘rali-sprint’ de domingo, em que bateu Elfyn Evans por 10.3s e triunfou também na Power Stage, o que significa que soma 18+7+5=30! Pontos totais.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) terminaram no segundo lugar a 16.1s da frente, mas deram o que tinham, simplesmente, desta vez, Neuville foi mais forte em ‘casa’ de Ogier.

Terceiro lugar para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), que somam 21 pontos, pois foram terceiros no sábado, segundos no domingo e quartos na Power Stage.

Uma boa prova no primeiro dia, que terminaram na frente, mas já com Ogier a ‘morder os calcanhares’ e Neuville a 16.1s, mas no sábado, sem ritmo para Ogier e Neuville, caíram para terceiro a 34.9s da frente. É verdade que não teve sistema híbrido durante algum tempo, mas boa parte do tempo perdido foi puro andamento…a menos. Ainda assim, um pódio.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminam em quarto uma prova marcada no primeiro dia pelo tempo perdido na PE3, 41.9s, depois da saída de estrada no gelo. Tiveram a sorte de não perder mais e no resto da prova, com problemas com o motor a manter rotação alta quando o piloto tirava pé, levou a nem sequer tentar chegar mais à frente levando o carro até ao fim sem qualquer tentativa de andar mais depressa. Ainda assim, um quarto posto.

No campeonato, Neuville soma o total de pontos que havia para ganhar, 30, Ogier soma 24, Evan, 21, e Tanak 15, o que significa que a pontuação, desta feita tem correlação na classificação geral final, mas como bem sabemos, pode vir a não ser assim em alguns casos.

FOTO @World/André Lavadinho